Corea Nord: Kim commemora il padre a 10 anni dalla morte (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Corea del Nord ha commemorato il decimo anniversario della morte del 'caro leader' Kim Jong - il: il canale statale Kctv ha riferito nel corso della giornata che un evento principale in memoria del ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ladelhato il decimoversario delladel 'caro leader' Kim Jong - il: il canale statale Kctv ha riferito nel corso della giornata che un evento principale in memoria del ...

Advertising

ispionline : La Cina fa paura al 34% degli italiani: più di Iran, Corea del Nord e Russia. Scopri i risultati del nostro sondagg… - twrobyeffe : RT @Maldi___: Che bello tifare l'Ac Corea del Nord 1899 - AnnalisaAntas : RT @guidoolimpio: Cartoline dalla Corea del Nord. Da dieci al potere. Kim presenzia cerimonia, in lacrime. - franco_sala : RT @guidoolimpio: Cartoline dalla Corea del Nord. Da dieci al potere. Kim presenzia cerimonia, in lacrime. - edocozza : 'A partire da oggi e per i prossimi 11 giorni in Corea del Nord non sarà possibile ridere o sorridere in pubblico'.… -