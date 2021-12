Cerveteri Medico dell’Asl aggredito con calci e pugni

(Di venerdì 17 dicembre 2021)– “Grave di aggressione ieri mattina ai danni di undella Asl, presso la sede Asl di, mentre stava predisponendo quanto necessario per una visita a domicilio, ilè statofuori la sede da un cittadino che ha inveito pesantemente su di lui con”. A denunciare l’accaduto è la Direzione generale della Asl Roma 4 che specifica: “Sono intervenuti i vigilantes che prestano servizio nella sede Asl, e dopo pochi minuti le forze dell’ordine, che la Asl ringrazia per la vicinanza e il pronto intervento. Non essendo più in condizioni di continuare il servizio e avvertendo forte dolore, ilsi è recato al Pronto soccorso del San Paolo dove gli è stata diagnosticata la frattura delle coste e numerose ...

Advertising

0766news_TripTv : ?? Cerveteri, aggredito medico della ASL ???? Leggi l'articolo ?? - CorriereCitta : Litiga per un parcheggio, poi aggredisce violentemente un medico davanti all’Asl - tusciatimes : Cerveteri, Asl Roma 4: “Vergognosa aggressione a medico” - Terzobinarioit : Calci e pugni al medico della Asl Roma 4, l'aggressione a Cerveteri - GHERARDIMAURO1 : RT @romatoday: Lite per un parcheggio: picchiato medico della Asl -

Ultime Notizie dalla rete : Cerveteri Medico

Una lite per un parcheggio. Queste le cause che hanno portato un ragazzo ad aggredire undella Asl. Succede a, davanti la sede dell'azienda sanitaria locale Roma 4 di via Madre Maria Crocifissa Curci. A sedare le violenze sono poi stati i carabinieri della locale stazione .... Una banalissima lite per un parcheggio che si è progressivamente tramutata in un aggressione ai danni di undella Asl di. E' accaduto proprio davanti la sede dell'azienda sanitaria locale Roma 4, in via Madre Maria Crocifissa Curci . Un giovane dipendente di una ditta edile ha iniziato ad ...Cerveteri. Una banalissima lite per un parcheggio che si è progressivamente tramutata in un aggressione ai danni di un medico della Asl di Cerveteri. E’ accaduto proprio davanti la sede dell’azienda s ...CERVETERI -“Grave di aggressione ieri mattina ai danni di un medico della Asl, L. B. presso la sede Asl di Cerveteri, mentre stava predisponendo quanto necessario per una visita a domicilio, il medico ...