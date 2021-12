Benessere: le tisane più adatte dopo le feste (Di venerdì 17 dicembre 2021) Stanchezza, accumulo di calorie e gonfiore sono solo alcuni dei disturbi ereditati dagli eccessi alimentari abusati durante le feste. Pur essendo la festività più amata in assoluto, il Natale, e subito dopo il Capodanno sono anche quelle più caloriche e stressanti. Scopriamo insieme quali tisane preferire e come prepararle. Tra pranzi, cenoni in famiglia, veglioni con gli amici e interminabili merende, alzi la mano chi avrà scampo. La conseguenza? Saremo tutti più appesantiti e inevitabilmente fuori forma. Per sopperire ai disturbi post maratona alimentare, oltre a riservare da oggi in poi una maggiore attenzione a ciò che mettiamo nel piatto e a impegnarci in una costante attività fisica, sono d’aiuto i rimedi naturali: tisane e infusi a base di piante possono regalare al nostro organismo dopo i ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 17 dicembre 2021) Stanchezza, accumulo di calorie e gonfiore sono solo alcuni dei disturbi ereditati dagli eccessi alimentari abusati durante le. Pur essendo la festività più amata in assoluto, il Natale, e subitoil Capodanno sono anche quelle più caloriche e stressanti. Scopriamo insieme qualipreferire e come prepararle. Tra pranzi, cenoni in famiglia, veglioni con gli amici e interminabili merende, alzi la mano chi avrà scampo. La conseguenza? Saremo tutti più appesantiti e inevitabilmente fuori forma. Per sopperire ai disturbi post maratona alimentare, oltre a riservare da oggi in poi una maggiore attenzione a ciò che mettiamo nel piatto e a impegnarci in una costante attività fisica, sono d’aiuto i rimedi naturali:e infusi a base di piante possono regalare al nostro organismoi ...

