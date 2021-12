Acerbi duro | “La gente non sa cosa succede negli spogliatoi!”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo il gol e la vittoria conquistata per 3-1 ai danni del Genoa,si sfoga ai microfoni di DAZN, ecco le sue parole :“Mi fregano meno di nulla delle critiche. Viviamo tutti delle difficoltà, per fortuna che lanon saviviamo nello spogliatoio“., Lazio, Italia “Ce la stiamo mettendo tutta o quasi per risolvere i nostri problemi: questa era una partita da vincere assolutamente, ci siamo riusciti bene. Dobbiamo dare una svolta al campionato, l’impegno c’è sempre da parte tutti ma c’è troppa confusione in campo. Ora vogliamo vincere a Venezia, poi ci saranno le vacanze e speriamo di tornare ancor più carichi“. Nickolas Lapomarda