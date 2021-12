Aborto in Italia e legge 194: è tutto vero quello che ci dicono? Cosa svelano i dati diffusi dal Ministero (Di venerdì 17 dicembre 2021) Come si dice quando c’è una legge e questa non viene fatta rispettare?Cosa succede quando vengono nascosti i dati sull’attuazione di questa legge?Come si definisce una società che permette questo? Era il 1978 quando in Italia si approvò la legge n. 194, legge sull’interruzione volontaria di gravidanza, legge che avrebbe dovuto segnare un passaggio storico e fondamentale per i diritti civili nel nostro Paese. Ma non mi sento di dire che questo lavoro è stato completato, se non troppo spesso solo sulla carta. Sovente si legge in cronaca di medici costretti a continuare a lavorare perché sono gli unici che fanno rispettare la 194, si legge che ci sono tra l’80 e il 100% di obiettori di coscienza e si ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Come si dice quando c’è unae questa non viene fatta rispettare?succede quando vengono nascosti isull’attuazione di questa?Come si definisce una società che permette questo? Era il 1978 quando insi approvò lan. 194,sull’interruzione volontaria di gravidanza,che avrebbe dovuto segnare un passaggio storico e fondamentale per i diritti civili nel nostro Paese. Ma non mi sento di dire che questo lavoro è stato completato, se non troppo spesso solo sulla carta. Sovente siin cronaca di medici costretti a continuare a lavorare perché sono gli unici che fanno rispettare la 194, siche ci sono tra l’80 e il 100% di obiettori di coscienza e si ...

