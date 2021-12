A Masterchef le cappesante di Roberto da Scanzorosciate E in tv parte il coro dell’Atalanta

(Di venerdì 17 dicembre 2021) I fornelli e l’Atalanta. Sono le grandi passioni diForesti, 44 anni, operaio diche giovedì ha superato la prima selezione per “”. La prossima settimana saprà se sarà uno dei 20 concorrenti che farannodella masterclass di Sky Uno, per il titolo di undicesimod’Italia. L’aspirante chef bergamasco ha portato le suecon maionese e spuma di patate. “Tra le nuvole” (questo il nome del piatto) nonostante qualche piccolo appunto mosso dai giudici ha convinto lo chef Giorgio Locatelli, che ha cantato in diretta undella Curva Nord atalantina.

Si chiama Roberto, è di da Scanzorosciate, ha la passione per l’Atalanta e ieri sera ha superato la prima selezione per «Masterchef». Giovedì prossimo, alle 21.15, si saprà se sarà uno dei 20 fortunat ...«Questo è il luogo che ha acceso i sogni degli italiani, e continua a farlo»: è iniziata con questa frase la nuova edizione di MasterChef Italia ( LO SPECIALE ), ieri sera su Sky e in streaming su NOW ...