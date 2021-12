Vaccini anti-Covid, gli esperti Usa: «Privilegiare Pfizer e Moderna rispetto a Johnson&Johnson» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dagli Stati Uniti arriva un nuovo parere – non vincolante – sui Vaccini per proteggersi dal Coronavirus. Un gruppo di esperti che lavora per i Centers for Disease Control and Prevention ha raccomandato all’unanimità di Privilegiare la somministrazione dei Vaccini di Pfizer e di Moderna rispetto a quelli di Johnson & Johnson. Alla base di questa raccomandazione, secondo il gruppo di esperti scientifici, il fatto che il farmaco Janssen è in grado di offrire «meno protezioni e più rischi» nei soggetti in cui viene inoculato. Con riferimento ai rischi, il problema maggiore che gli esperti menzionano è quello legato alle «rare ma potenzialmente fatali trombosi». Fino ad ora, negli Stati Uniti da inizio pandemia si sono registrati nove ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dagli Stati Uniti arriva un nuovo parere – non vincolante – suiper proteggersi dal Coronavirus. Un gruppo diche lavora per i Centers for Disease Control and Prevention ha raccomandato all’unanimità dila somministrazione deidie dia quelli di Johnson & Johnson. Alla base di questa raccomandazione, secondo il gruppo discientifici, il fatto che il farmaco Janssen è in grado di offrire «meno protezioni e più rischi» nei soggetti in cui viene inoculato. Con riferimento ai rischi, il problema maggiore che glimenzionano è quello legato alle «rare ma potenzialmente fatali trombosi». Fino ad ora, negli Stati Uniti da inizio pandemia si sono registrati nove ...

