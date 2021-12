Vaccini anti corona virus per bambini fra 5 ed 11 anni, da oggi anche in Puglia Bari, il via in mattinata. A Taranto nel pomeriggio. Torre Santa Susanna: troppi contagi, stop a presenza di bambini a manifestazioni al chiuso (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ieri i primi sei bambini sono stati sottoposti a somministrazione allo “Spallanzani” di Roma. Da oggi i Vaccini pediatrici anti corona virus vengono somministrati anche nel resto d’Italia. Per ciò che concerne la Puglia, questa fase della campagna vaccinale viene aperta a Bari in mattinata. Le varie aziende sanitarie locali hanno organizzato i calendari di somministrazioni che avvengono prettamente nelle scuole. A Taranto il via oggi pomeriggio. Nella provincia ionica il potenziale è di 26439 bambini. La dose di somministrazione è Pfizer, un terzo di quella usata per gli adulti. Seconda somministrazione dopo tre ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ieri i primi seisono stati sottoposti a somministrazione allo “Spallanzani” di Roma. Dapediatricivengono somministratinel resto d’Italia. Per ciò che concerne la, questa fase della campagna vaccinale viene aperta ain. Le varie aziende sanitarie locali hanno organizzato i calendari di somministrazioni che avvengono prettamente nelle scuole. Ail via. Nella provincia ionica il potenziale è di 26439. La dose di somministrazione è Pfizer, un terzo di quella usata per gli adulti. Seconda somministrazione dopo tre ...

