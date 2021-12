Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Roberta Convinta da Maria a Tenere Luca! (Di giovedì 16 dicembre 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Matteo va in esterna con Martina e Federica, ma con la prima scatta il bacio, nonostante i dubbi del tronista. Angela e Antonio tornano in studio per parlare del loro amore… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato a lungo di Matteo Ranieri che ha dato il suo primo bacio da quando è diventato tronista. E’ stata protagonista anche una coppia che ha abbandonato il programma un po’ di tempo fa, ossia quella formata da Angela e Antonio. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: matrimonio in vista per Angela e Antonio! La Puntata si apre con Armando che sta conoscendo ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 16 dicembre 2021)di: Matteo va in esterna con Martina e Federica, ma con la prima scatta il bacio, nonostante i dubbi del tronista. Angela e Antonio tornano in studio per parlare del loro amore… Nellaquotidiana di, si è parlato a lungo di Matteo Ranieri che ha dato il suo primo bacio da quando è diventato tronista. E’ stata protagonista anche una coppia che ha abbandonato il programma un po’ di tempo fa, ossia quella formata da Angela e Antonio. Ecco che cosa è successo nelladidi: matrimonio in vista per Angela e Antonio! Lasi apre con Armando che sta conoscendo ...

