Uomini e Donne, Isabella Ricci rivela un retroscena incredibile sul programma (Di giovedì 16 dicembre 2021) Isabella Ricci ha fatto una rivelazione incredibile rispetto al suo percorso all’interno della trasmissione Uomini e Donne. Ecco cosa aveva fatto e poi ritrattato durante il suo percorso all’interno del programma. Isabella Ricci, nonostante sia arrivata a Uomini e Donne a fine della stagione 2020 e abbia lasciato dopo pochi mesi della stagione 2021, è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021)ha fatto unazionerispetto al suo percorso all’interno della trasmissione. Ecco cosa aveva fatto e poi ritrattato durante il suo percorso all’interno del, nonostante sia arrivata aa fine della stagione 2020 e abbia lasciato dopo pochi mesi della stagione 2021, è L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

fanpage : Se l’Italia non fa più figli non è colpa di donne più emancipate, ma di uomini e di una società patriarcale che non… - Linkiesta : L’ex consigliere Rai, la rissa dalla Berlinguer e la tv che ha senso solo se è orrenda Smettiamola di far finta ch… - matteosalvinimi : Incredibile video postato oggi (e poi rimosso) da un detenuto che, all’interno di una cella, mostra orgoglioso un o… - Stegosauro : Lui è bisex, va a letto sia con le donne che con gli uomini. Voi, invece, a letto col pigiamino di pile. #laclinicaperrinascere - twickhe : RT @StregaQueer: Letteralmente gli uomini pensano che le donne di vestano per loro. Dal 'vestita così sei inscopabile' al 'sei vestita da t… -