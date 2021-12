Un cassetto digitale degli atti della P.A. per evitare le scartoffie (Di giovedì 16 dicembre 2021) Gli italiani possono sperare di evitare l’accumulo di scartoffie, documenti, ricevute di pagamento e notifiche, lettere ricevute e risposte date alle amministrazioni pubbliche. Arriva un “cassetto digitale degli atti” che farà da interfaccia tra i cittadini o le imprese e la Pubblica Amministrazione, consentirà pagamenti e anche di archiviare atti e notifiche, anche di valore legale. Questa la principale novità in arrivo nel 2022 con l’attuazione di alcuni dei progetti del Pnrr da parte della società PagoPA, la società pubblica per il digitale. “L’obiettivo è rendere i servizi Pa semplici come i privati”, dice il Ceo Giuseppe Virgone. Vedrà la luce l’anno prossimo anche la piattaforma digitale nazionale dei dati che ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Gli italiani possono sperare dil’accumulo di, documenti, ricevute di pagamento e notifiche, lettere ricevute e risposte date alle amministrazioni pubbliche. Arriva un “” che farà da interfaccia tra i cittadini o le imprese e la Pubblica Amministrazione, consentirà pagamenti e anche di archiviaree notifiche, anche di valore legale. Questa la principale novità in arrivo nel 2022 con l’attuazione di alcuni dei progetti del Pnrr da partesocietà PagoPA, la società pubblica per il. “L’obiettivo è rendere i servizi Pa semplici come i privati”, dice il Ceo Giuseppe Virgone. Vedrà la luce l’anno prossimo anche la piattaformanazionale dei dati che ...

