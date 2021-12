Torino ko 2-1 | Samp agli ottavi di Coppa Italia | ora la Juve

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 dicembre 2021) GENOVA (ITALPRESS) – Dopo il successo in campionato nel derby, ladoria stacca il pass anche per glidi finale di. Al ‘Ferraris’, i blucerchiati eliminano ilgrazie al 2-1 targato Quarella e Verre: inutile il momentaneo pareggio firmato da Mandragora, per i granata non ci sarà l’occasione di una rivincita in gara secca contro lantus, che sfiderà invece gli uomini di D’Aversa. Il buon approccio al match da parte dei padroni di casa viene premiato con un episodio a favore per sbloccare il risultato. Depaoli viene tamponato in area dal rientrante Mandragora (dopo due mesi di assenza), l’arbitro Piccinini non ha dubbi e indica il dischetto. E al 16?, l’ex Quarella – dopo aver sfiorato un gol dei suoi con un ...