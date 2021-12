Terno d’Isola, brucia nella notte furgone di una compagnia di spedizioni (Di giovedì 16 dicembre 2021) Terno d’Isola. Un furgone di una compagnia di spedizioni prende fuoco nella notte a Terno d’Isola. Parcheggiato in via Carvisi, intorno alle 2 le fiamme sono cominciate a divampare probabilmente a causa di un corto circuito elettrico. Sul posto i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Madone, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Nessun ferito. Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 dicembre 2021). Undi unadiprende fuoco. Parcheggiato in via Carvisi, intorno alle 2 le fiamme sono cominciate a divampare probabilmente a causa di un corto circuito elettrico. Sul posto i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Madone, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Nessun ferito.

