“Sono stata falsa, ho mentito”. GF Vip, Soleil Sorge lo ammette davanti a Davide Silvestri (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nuovi tasselli si aggiungono alla telenovela di Soleil Sorge e Alex Belli al GF Vip 6, finita lunedì 13 dicembre dopo l’espulsione dell’attore, decisione presa per aver violato il regolamento del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo l’uscita di scena di Alex Belli, Soleil Sorge si è confidata con i suoi coinquilini e in queste ore ha fatto delle rivelazioni molto pesanti sul suo rapporto con l’attore. Davide Silvestri, che nella casa era uno dei vip più legati ad Alex Belli ma anche a Soleil Sorge, ha spiegato più volte di non avere chiara la situazione che si era creata tra i due amici e ora, dopo l’addio dell’attore al reality, è andato dall’influencer per chiedere delucidazioni. “Perché con me non ha mai voluto parlare di queste ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nuovi tasselli si aggiungono alla telenovela die Alex Belli al GF Vip 6, finita lunedì 13 dicembre dopo l’espulsione dell’attore, decisione presa per aver violato il regolamento del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo l’uscita di scena di Alex Belli,si è confidata con i suoi coinquilini e in queste ore ha fatto delle rivelazioni molto pesanti sul suo rapporto con l’attore., che nella casa era uno dei vip più legati ad Alex Belli ma anche a, ha spiegato più volte di non avere chiara la situazione che si era creata tra i due amici e ora, dopo l’addio dell’attore al reality, è andato dall’influencer per chiedere delucidazioni. “Perché con me non ha mai voluto parlare di queste ...

