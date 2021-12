Simone Biles, la salute mentale oltre l’ostacolo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il coraggio di mettere la salute mentale davanti a tutto. Anche a un pugno di medaglie d’oro alle Olimpiadi. Il recente premio della celebre rivista Time di sportivo dell’anno, assegnato alla ginnasta americana Simone Biles, è il riconoscimento a una fuoriclasse che ha saputo concedere la ribalta nel punto più alto della sua carriera a un tema sottovalutato, la depressione degli atleti, il peso della vittoria e degli insuccessi. Poteva vincere cinque ori olimpici a Tokyo 2020 dopo averne centrati … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il coraggio di mettere ladavanti a tutto. Anche a un pugno di medaglie d’oro alle Olimpiadi. Il recente premio della celebre rivista Time di sportivo dell’anno, assegnato alla ginnasta americana, è il riconoscimento a una fuoriclasse che ha saputo concedere la ribalta nel punto più alto della sua carriera a un tema sottovalutato, la depressione degli atleti, il peso della vittoria e degli insuccessi. Poteva vincere cinque ori olimpici a Tokyo 2020 dopo averne centrati … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Agenzia_Ansa : Simone Biles è Atleta dell'anno per 'Time'. La motivazione: 'Ha fatto il passo straordinario di dire basta' #ANSA - talesofmybot : Mostrei Simone Biles - cecio_imperiali : RT @contrasti_sport: ?? Simon #Biles è stata nominata atleta dell'anno dalla rivista #Time. Abbiamo formulato qualche riflessione in merito… - Ivamaior : GRS #SPORT Il coraggio di dire “basta”: Simone Biles atleta dell’anno per il Time - UispNazionale : RT @GrSociale: GRS #SPORT Il coraggio di dire “basta”: Simone Biles atleta dell’anno per il Time -