Sci di fondo | Coppa del Mondo Dresda 2021 La Svezia mira a chiudere in bellezza nel suo feudo

(Di giovedì 16 dicembre 2021) L’ultima tappa prenatalizia delladeldi sci disarà un appuntamento cittadino. Infatti nel weekend le atlete si confronteranno a, con una due giorni interamente dedicata alle prove sprint. In passato “appuntamento cittadino” e “Germania” erano sinonimo di Düsseldorf, località che all’inizio del XXI secolo guadagnò grandissima esposizione mediatica, tanto da svolgere la funzione di ouverture anticipata delladela fine ottobre. Questo ruolo venne ricoperto dal 2002 al 2007. Quindi, nel 2008 la prova fu spostata a dicembre, vivendo poi la sua ultima edizione nel 2011. Dopo 7 anni di pausa, la Germania è tornata a essere palcoscenico di sprint cittadine. Non più nell’occidentale Düsseldorf, bensì nell’orientale. La capitale ...

I Mondiali di sci di fondo, che si disputarono a Cortina dal 1 al 9 febbraio 1941, non furono quindi un ... Il film, archiviato e restaurato da Home Movies, fa parte del Fondo Fratelli Chierici nel quale sono ... Sono sette i convocati dal direttore tecnico Alfred Stauder per la quarta tappa di Coppa del mondo di sci di fondo in programma a Dresda, in Germania. Sulla pista tedesca saranno impegnati Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Michael Hellweger e Simone Mocellini, tra gli uomini, mentre saranno ... L'ultima tappa prenatalizia della Coppa del Mondo di sci di fondo sarà un appuntamento cittadino. Infatti nel weekend le atlete si confronteranno a Dresda, con una due giorni interamente dedicata alle ...