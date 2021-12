Salvini sul Quirinale: “L’Italia non può permettersi Draghi via da Palazzo Chigi” (Di venerdì 17 dicembre 2021) ROMA – Salvini sul Quirinale torna a esprimersi in maniera chiara: “L’augurio è che Draghi possa continuare positivamente il suo lavoro da presidente del Consiglio, perchè se andasse a fare il Presidente della Repubblica sarebbe un bel ‘rebelot’, come si dice a Milano, si rimescola tutto. E il Paese non se lo può permettere perchè Draghi è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Berlusconi vuole una legge elettorale con quota proporzionale Renzi “chiama” la Carfagna a Italia Viva Pesante sconfitta per Matteo Salvini in Emilia-Romagna Per Salvini il Mes non è un derby Berlusconi al Quirinale: Tajani, “Se accetta ci sono i numeri per eleggerlo” La Lega presenta il piano di ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) ROMA –sultorna a esprimersi in maniera chiara: “L’augurio è chepossa continuare positivamente il suo lavoro da presidente del Consiglio, perchè se andasse a fare il Presidente della Repubblica sarebbe un bel ‘rebelot’, come si dice a Milano, si rimescola tutto. E il Paese non se lo può permettere perchèè L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Berlusconi vuole una legge elettorale con quota proporzionale Renzi “chiama” la Carfagna a Italia Viva Pesante sconfitta per Matteoin Emilia-Romagna Peril Mes non è un derby Berlusconi al: Tajani, “Se accetta ci sono i numeri per eleggerlo” La Lega presenta il piano di ...

