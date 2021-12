Salvini rinnova l'invito ad un confronto sul futuro inquilino del Quirinale entro fine anno (Di giovedì 16 dicembre 2021) 'Troviamoci per evitare di perdere tempo, senza escludere nessuno, piccoli e grandi' ha detto il leader della Lega. 'E' una buona idea' commenta la Meloni. Da Letta e Conte il veto su Berlusconi Leggi su tg.la7 (Di giovedì 16 dicembre 2021) 'Troviamoci per evitare di perdere tempo, senza escludere nessuno, piccoli e grandi' ha detto il leader della Lega. 'E' una buona idea' commenta la Meloni. Da Letta e Conte il veto su Berlusconi

Advertising

TonusAldo : RT @LegaCamera: #Salvini: “La Lega è al lavoro, in commissione e Aula, per trovare più soldi per tagliare le bollette di luce e gas e per u… - TonusAldo : RT @Lega_Senato: #Salvini: “La Lega è al lavoro, in commissione e Aula, per trovare più soldi per tagliare le bollette di luce e gas e per… - Salvo93430601 : RT @LegaCamera: #Salvini: “La Lega è al lavoro, in commissione e Aula, per trovare più soldi per tagliare le bollette di luce e gas e per u… - Salvo93430601 : RT @Lega_Senato: #Salvini: “La Lega è al lavoro, in commissione e Aula, per trovare più soldi per tagliare le bollette di luce e gas e per… - bennyfiorini : RT @LegaCamera: #Salvini: “La Lega è al lavoro, in commissione e Aula, per trovare più soldi per tagliare le bollette di luce e gas e per u… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini rinnova La proposta di Salvini: 'Rinviare i pagamenti delle cartelle esattoriali' Ne è convinto il leader del Carroccio Matteo Salvini. Su Twitter il senatore ha invitato a "... Se si rinnova lo stato di emergenza, deve valere anche per le materie fiscali", ha aggiunto. Sulla stessa ...

Letta stoppa Berlusconi al Quirinale, e dà una mano a Salvini e Meloni E Matteo Salvini? Fino a ieri ha cercato di imporsi come 'mazziere', quello che dà le carte per il ... Se si rinnova lo stato di emergenza, deve valere anche per le materie fiscali' ha detto il leader ...

Manovra: Salvini, emergenza deve valere anche per il fisco - Ultima Ora Agenzia ANSA Fondazione italiani, il convegno a Roma con Salvini e Bellotti "Non per ritornare in politica, ma per continuare a fare politica". Luca Bellotti, ex parlamentare oggi presidente della ’Fondazione Italiani per l’Italia’, illustra il significato del convegno promos ...

Salvini: rinviare pagamento nuove cartelle esattoriali "Prorogare al 2022 la rottamazione ter e il saldo e stralcio scaduti ieri, aprire una nuova rottamazione quater per gli anni 2018 e 2019".

Ne è convinto il leader del Carroccio Matteo. Su Twitter il senatore ha invitato a "... Se silo stato di emergenza, deve valere anche per le materie fiscali", ha aggiunto. Sulla stessa ...E Matteo? Fino a ieri ha cercato di imporsi come 'mazziere', quello che dà le carte per il ... Se silo stato di emergenza, deve valere anche per le materie fiscali' ha detto il leader ..."Non per ritornare in politica, ma per continuare a fare politica". Luca Bellotti, ex parlamentare oggi presidente della ’Fondazione Italiani per l’Italia’, illustra il significato del convegno promos ..."Prorogare al 2022 la rottamazione ter e il saldo e stralcio scaduti ieri, aprire una nuova rottamazione quater per gli anni 2018 e 2019".