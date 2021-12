Salernitana-Inter, Colantuono: “Affrontiamo i migliori. Situazione societaria non ci aiuta” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Stefano Colantuono ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Inter, sfida valida per la diciottesima giornata della Serie A 2021/2022. Queste le parole del tecnico dei campani: “Domani Affrontiamo l’avversario più in forma del campionato che si trova al top della condizione e questo renderà il nostro compito ancora più arduo. Servirà una prestazione perfetta per cercare di giocarcela con le nostre armi. Veniamo da una gara ravvicinata e questo certamente non ci aiuta. La squadra ha sempre lottato ma in questo momento anche la fortuna non ci aiuta perché nelle ultime gare la prestazione c’è stata e avremmo meritato di più”. “Nelle dieci partite, inclusa quella di domani, disputate sotto la mia guida abbiamo affrontato sei top club con una rosa ridotta e tutto ciò ha ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) Stefanoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, sfida valida per la diciottesima giornata della Serie A 2021/2022. Queste le parole del tecnico dei campani: “Domanil’avversario più in forma del campionato che si trova al top della condizione e questo renderà il nostro compito ancora più arduo. Servirà una prestazione perfetta per cercare di giocarcela con le nostre armi. Veniamo da una gara ravvicinata e questo certamente non ci. La squadra ha sempre lottato ma in questo momento anche la fortuna non ciperché nelle ultime gare la prestazione c’è stata e avremmo meritato di più”. “Nelle dieci partite, inclusa quella di domani, disputate sotto la mia guida abbiamo affrontato sei top club con una rosa ridotta e tutto ciò ha ...

