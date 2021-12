Referendum | Magi | ' da Conte poche idee e confuse su eutanasia e cannabis'

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Facci capire Giuseppe, voi non avete ancora deciso cosa pensate su tante cose tra cui lae l'ma ilnon è l'ideale per questi temi di cui si deve occupare il Parlamento in cui il primo gruppo siete voi che non avete ancora deciso?!". Così su Twitter Riccardo, deputato e uno dei promotori del

Advertising

Profilo3Marco : RT @Open_gol: Cappato e Magi: le firme potrebbero essere annullate a causa dei comuni inadempienti -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Magi

La Sicilia

Non cambia idea, invece, RiccardoPer il presidente di +Europa, infatti, 'il testo sul fine vita è uscito dalle commissioni . Da un dibattito surreale che abbiamo atteso per più di ...... Riccardodi Più Europa ha parlato di "storica occasione persa" perchè "il testo arrivato in aula non corrisponde nemmeno ai paletti posti dalla Corte costituzionale". Politicasull'...Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Facci capire Giuseppe Conte, voi non avete ancora deciso cosa pensate su tante cose tra cui la cannabis e l’eutanasia ma il referendum non è l’ideale per questi temi di cu ...Roma, 16 dic (Adnkronos) - "Emendamento Magi respinto col favore delle tenebre. Ma non molliamo!". Riccardo Magi, deputato di +Europa, su Twitter è tornato sul voto in commissione alla Camera, ...