Oggi 16 dicembre RaiPlay è arrivato su Google TV (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un'importante novità è giunta quest'Oggi, 16 dicembre, per tutti i possessori di Google TV: infatti, gli utenti troveranno anche RaiPlay, il servizio streaming della Rai, tra le app disponibili. La piattaforma OTT si unisce perfettamente al sistema consentendo agli utenti di utilizzare l'assistente vocale per le ricerche tra i vari contenuti. Grazie a questa introduzione, in seguito all'elevato numero di crescita sia nella fascia under45 sia nella fascia più giovane under25, le persone potranno utilizzare il sistema che aiuta loro a scoprire nuovi film in base a dettagliate richieste, selezionando sia contenuti presenti su RaiPlay che di ulteriori app, e potranno anche interagire con l'Assistant Google che si trova sul Chromecast con Google TV.

