Napoli | Di Lorenzo | “Serve una reazione | sarà dura contro il Milan”

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– “Ci tenevamo a riprendere il nostro percorso con una vittoria con l’Empoli, dispiace non aver concretizzato le palle gol che abbiamo avuto e aver subito questa rete di Cutrone venuta dal nulla. Ora dobbiamo rimetterci in carreggiata, ci aspetta una partita difficile cole dobbiamo rispondere alle prestazioni delle ultime settimane”. Così Giovanni Dirilancia a Radio Kiss Kissla voglia del gruppo azzurro di rilanciare il proprio campionato dopo essere scivolati al quarto posto dopo il pari con il Sassuolo e i ko con Atalanta ed Empoli: “Abbiamo – spiega il terzino – assenze importanti, ma chi scende in campo lo fa nella maniera giusta. Abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo. E’ vero che abbiamo perso due partite, ma la strada è giusta e dobbiamo continuare ...

... Kalulu 60% - Florenzi 40%; Krunic 55% - Messias 45% Indisponibili: Calabria, Pellegri, Plizzari, Rebic, Leao, Kjaer Squalificati: -(4 - 2 - 3 - 1): Ospina; Di, Rrahmani, Juan Jesus, ...Dinella crescita della squadra pensa anche al tecnico Spalletti: "Avere il mister in panchina di nuovo - dice ricordando le due giornate di squalifica appena finite - dà una spinta in più, ...Dall'Università alle scuole, attraverso il teatro, un messaggio forte contro la violenza sulle donne: è stata organizzato dal CUG (Comitato Unico di Garanzia) dell'Università Parthenope di Napoli lo s ...«Il ko con l'Empoli fa male, ci tenevamo a vincere in casa». Giovanni Di Lorenzo non ci sta e prova a rialzare il suo Napoli. «Dispiace non aver concretizzato le palle ...