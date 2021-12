Manovra, Cgil e Uil: “Adesioni a sciopero alte con medie 85%” (Di giovedì 16 dicembre 2021) sciopero generale Cgil e Uil contro la Manovra del governo. Le percentuali di adesione sono alte: secondo i primi dati raccolti da Cgil e Uil la media si aggira intorno all’85% in molte realtà e in alcuni settori interessati dallo stop. E’ quanto si legge in una nota Cgil – Uil. Nei trasporti la percentuale è superiore al 60%: molti i voli cancellati nel settore aereo. Sui bus nelle principali città lo sciopero ha raccolto oltre il 70% dei consensi e nella logistica e nel trasporto merci oltre il 60%. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, buona adesione in Rfi, nelle officine di manutenzione, in Italo e negli appalti ferroviari nel rispetto della legge sui servizi pubblici e sono garantiti i servizi minimi essenziali previsti. Forte la risposta dei ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021)generalee Uil contro ladel governo. Le percentuali di adesione sono: secondo i primi dati raccolti dae Uil la media si aggira intorno all’85% in molte realtà e in alcuni settori interessati dallo stop. E’ quanto si legge in una nota– Uil. Nei trasporti la percentuale è superiore al 60%: molti i voli cancellati nel settore aereo. Sui bus nelle principali città loha raccolto oltre il 70% dei consensi e nella logistica e nel trasporto merci oltre il 60%. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, buona adesione in Rfi, nelle officine di manutenzione, in Italo e negli appalti ferroviari nel rispetto della legge sui servizi pubblici e sono garantiti i servizi minimi essenziali previsti. Forte la risposta dei ...

Advertising

Linkiesta : Per i redditi più bassi aumenti fino al 12%: il Tesoro smentisce Cgil e Uil - valigiablu : Sciopero generale Cgil e Uil: ma davvero è così sorprendente? - Agenzia_Ansa : Oggi sciopero generale: a rischio treni e bus, esclusi scuola e sanità. I settori interessati dallo stop di 8 ore i… - RFHomer : RT @NFratoianni: Qui in piazza del Popolo al fianco di #Cgil e #Uil e con migliaia di lavoratori e lavoratrici, contro una manovra del gove… - LuciaLaVita1 : RT @LaNotiziaTweet: Il Paese va unito, non diviso. #Cgil e #Uil in piazza contro la Manovra dei Migliori. Bombardieri: 'Svegliatevi e ascol… -