(Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoKostasdice addio a Napoli. Il calciatore è volato in Grecia questa mattina per firmare il suo nuovo contratto con l’Olimpiacos.ha già sostenuto nella mattinata le visite mediche con il club die si prepara a salutare la Serie A. Accordo raggiunto per il ritorno in Grecia del difensore 30enne: al Napoli andrà una cifra vicina ai 3 milioni di euro. Il calciatore è stato accolto dalla folla al suo arrivo negli uffici dell’Olympiacos per firrmare il nuovo contratto: ad attenderlo circa 500. ILL'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Manolas arriva ad Atene: l'accoglienza dei #Tifosi dell'#Olimpiakos (VIDEO) ** - MondoNapoli : FOTO - Manolas arriva alla sede dell'Olympiacos: corteo di tifosi ad attenderlo - - emilio_giuliano : Al posto di #manolas? #izzo del #Torino. Usato sicuro. Piuttosto che il solito sconosciuto che arriva dall'estero.… - Salvato95551627 : RT @enzogoku69: ??Per portarsi avanti con il lavoro già si litiga su eventuale sostituto #Manolas: arriva, non arriva, è scarso, meglio dest… - enzogoku69 : ??Per portarsi avanti con il lavoro già si litiga su eventuale sostituto #Manolas: arriva, non arriva, è scarso, meg… -

Ultime Notizie dalla rete : Manolas arriva

... "ListItem", "position": 1, "name": "Gazzanet", "item": "https://www.itasportpress.it/gazzanet/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Tifosi dell'Olympiacos in delirio:...Calciomercato Napoli: sostitutola notizia Il Napoli di De Laurentiis non ha quasi mai ceduto nella sua storia un calciatore senza avere già in mano il sostituto. E' per questo che i ...E' tutto fatto per l'addio di Kostas Manolas al Napoli. Il difensore è già in Grecia e in mattinata ha svolto anche le visite mediche.Ore decisive per Kostas Manolas. Il difensore del Napoli, da ieri in Grecia, è a un passo dal trasferimento in patria per far ritorno all’Olympiakos. Dopo le visite di queste ore, infatti, il quasi ex ...