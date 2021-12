Lock-In | svelati i gruppi del torneo | 100 Thieves con Cloud9 e TSM

Leggi su esports247

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Manca ormai solo qualche settimana al via del-In, che rappresenta l’atto iniziale della stagione 2022 della LCS. Come già avvenuto l’anno scorso, anche in questa edizione le 10 squadre LCS saranno divise in dueda cinque. La bella notizia per tutti gli appassionati di esports ed in particolare di League of Legends è che nelle scorse ore sono statiproprio questi due. Il gruppo A è composto dai campioni in carica della LCS, 100, che se la vedranno con, TSM, Golden Guardians e FlyQuest. Nel gruppo B troviamo invece Team Liquid, Evil Geniuses, Immortals, CLG e Dignitas. The 2022 #LCSIn Draft Results Matches kick off on 1/14/2022 pic.twitter.com/P2KZbPYqta — LCS (@LCSOfficial) December 15, 2021 La ...