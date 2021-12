LIVE Sci alpino, Prima Prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia nettamente al comando (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA Prova IN VAL GARDENA 10.55: Curtoni non ha spinto in questa Prova e ha chiuso ad oltre due secondi (+2.20) da Goggia in decima posizione. 10.54: Quarta posizione per la slovena Ilka Stuhec (+1.05). Adesso tocca ad Elena Curtoni. 10.52: Non sembrano davvero esserci rivali per Goggia in questo momento in discesa. Intanto si inserisce in terza posizione l’austriaca Ramona Siebenhofer ad un secondo dall’azzurra 10.50: Sofia Goggia VOLA AL comando! La regina della discesa è strepitosa nell’ultimo tratto di pista, dove guadagna oltre cinque decimi su tutte le avversarie e chiude alla fine con 86 ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDAIN VAL GARDENA 10.55: Curtoni non ha spinto in questae ha chiuso ad oltre due secondi (+2.20) dain decima posizione. 10.54: Quarta posizione per la slovena Ilka Stuhec (+1.05). Adesso tocca ad Elena Curtoni. 10.52: Non sembrano davvero esserci rivali perin questo momento in. Intanto si inserisce in terza posizione l’austriaca Ramona Siebenhofer ad un secondo dall’azzurra 10.50:VOLA AL! La regina dellaè strepitosa nell’ultimo tratto di pista, dove guadagna oltre cinque decimi su tutte le avversarie e chiude alla fine con 86 ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Prima prova Discesa Val Gardena in DIRETTA: Cochran-Siegle davanti, risultati e classifica - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val Gardena in DIRETTA: nuova rifinitura per Dominik Paris sulla Saslong - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima Prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia inizia a studiare la pista assenti Shiffri… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima Prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia inizia a studiare la pista assenti Shiffri… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima prova Discesa Val Gardena in DIRETTA: comanda Cochran-Siegle Innerhofer 7° Paris 8° senza for… -