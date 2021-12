"L'Europa sia leale con i suoi cittadini". Il discorso di Sassoli al suo ultimo Consiglio europeo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Pubblichiamo qui di seguito il discorso che il presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha tenuto all'inizio del Consiglio europeo. Due giorni fa ha annunciato l'indisponibilità a candidarsi per un secondo mandato al vertice dell'assemblea comunitaria. Questo quindi è l'ultimo Consiglio per Sassoli. E il suo discorso è una specie di congedo ufficiale, di eredità da lasciare al suo successore. Signore e signori, Vorrei approfittare di questo discorso per condividere le mie impressioni e quelle del Parlamento riguardo alle sfide che ci attendono a fine mandato, ora che ci troviamo a metà del cammino ma con tanta strada ancora davanti a noi. La pandemia non arretra, l'uscita dal tunnel continua ad ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Pubblichiamo qui di seguito ilche il presidente del ParlamentoDavidha tenuto all'inizio del. Due giorni fa ha annunciato l'indisponibilità a candidarsi per un secondo mandato al vertice dell'assemblea comunitaria. Questo quindi è l'per. E il suoè una specie di congedo ufficiale, di eredità da lasciare al suo successore. Signore e signori, Vorrei approfittare di questoper condividere le mie impressioni e quelle del Parlamento riguardo alle sfide che ci attendono a fine mandato, ora che ci troviamo a metà del cammino ma con tanta strada ancora davanti a noi. La pandemia non arretra, l'uscita dal tunnel continua ad ...

