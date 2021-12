L’epidemia non rallenta. Numeri in progressiva crescita da due mesi. Preoccupano ricoveri e decessi. Gimbe: “Si va verso una silenziosa e pericolosa congestione degli ospedali” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe (qui il focus) rileva nella settimana 8-14 dicembre, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (124.568 vs 105.771) e di decessi (663 vs 558). In aumento anche gli attualmente positivi (297.394 vs 240.894), le persone in isolamento domiciliare (289.368 vs 234.040), i ricoverati con sintomi (7.163 vs 6.078) e le terapie intensive (863 vs 776). “Da due mesi – dichiara il presidente della stessa Fondazione, Nino Cartabellotta – continuano ad aumentare i nuovi casi con una media mobile a 7 giorni che passa da 2.456 il 15 ottobre a 17.795 il 14 dicembre”. Incrementano nettamente i rapporti positivi/persone testate (da 3,6% a 23,9%), positivi/tamponi molecolari (da 2,4% a 9,5%) e positivi/tamponi antigenici rapidi (da 0,07% a 0,81%). In aumento anche i decessi: 663 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il monitoraggio indipendente della Fondazione(qui il focus) rileva nella settimana 8-14 dicembre, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (124.568 vs 105.771) e di(663 vs 558). In aumento anche gli attualmente positivi (297.394 vs 240.894), le persone in isolamento domiciliare (289.368 vs 234.040), i ricoverati con sintomi (7.163 vs 6.078) e le terapie intensive (863 vs 776). “Da due– dichiara il presidente della stessa Fondazione, Nino Cartabellotta – continuano ad aumentare i nuovi casi con una media mobile a 7 giorni che passa da 2.456 il 15 ottobre a 17.795 il 14 dicembre”. Incrementano nettamente i rapporti positivi/persone testate (da 3,6% a 23,9%), positivi/tamponi molecolari (da 2,4% a 9,5%) e positivi/tamponi antigenici rapidi (da 0,07% a 0,81%). In aumento anche i: 663 ...

