Le autopsie sui morti Covid erano proibite? Lo afferma la virologa Gismondo, ma non risulta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Circola online parte dell'intervento della virologa Maria Rita Gismondo, tenutosi durante l'evento Atreju 2021 organizzato dal partito Fratelli d'Italia e della destra italiana, in cui afferma che avrebbero proibito di fare le autopsie nei deceduti Covid-19. Una narrativa già nota, diffusa in particolar modo nel maggio 2020 (ne parliamo qui) a seguito di una circolare del Ministero della Salute che diceva tutt'altro. Abbiamo ricostruito la cronologia degli eventi. Per chi ha fretta Secondo la virologa Gismondo, dell'Ospedale Sacco di Milano, le autopsie sui deceduti Covid-19 erano state proibite. Le circolari ministeriali, così come le indicazioni dell'ISS (formulate anche grazie al lavoro ...

