La Santa Sede cauta su Mattarella, la formula "visita di congedo" scompare (Di giovedì 16 dicembre 2021) A leggere il comunicato ufficiale diramato dalla Sala Stampa della Santa Sede sull’incontro del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che questa mattina si è recato in Vaticano, ricevuto in udienza da Papa Francesco, si rimane sorpresi dal fatto che nonostante la narrativa ripetuta ossessivamente quelle tre parole proprio non ci siano. Le tre parole sono: “visita di congedo”. Una formula usuale nel gergo diplomatico, ad esempio quando gli ambasciatori accreditati lasciano i loro incarichi. E invece il comunicato vaticano resta neutro al riguardo. Chi voleva una “prova provata“ del fatto che Mattarella non accetterà un nuovo incarico da capo dello Stato, se il Parlamento glielo dovesse affidare, non l’ha avuta neppure oggi. Vero è che neppure quando il 7 ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) A leggere il comunicato ufficiale diramato dalla Sala Stampa dellasull’incontro del presidente della Repubblica Sergioche questa mattina si è recato in Vaticano, ricevuto in udienza da Papa Francesco, si rimane sorpresi dal fatto che nonostante la narrativa ripetuta ossessivamente quelle tre parole proprio non ci siano. Le tre parole sono: “di”. Unausuale nel gergo diplomatico, ad esempio quando gli ambasciatori accreditati lasciano i loro incarichi. E invece il comunicato vaticano resta neutro al riguardo. Chi voleva una “prova provata“ del fatto chenon accetterà un nuovo incarico da capo dello Stato, se il Parlamento glielo dovesse affidare, non l’ha avuta neppure oggi. Vero è che neppure quando il 7 ...

