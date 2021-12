Juve, intensità e pressing: l'allenamento per il Bologna (Di giovedì 16 dicembre 2021) TORINO - Sabato alle 18 la Juventus sfiderà il Bologna per la diciottesima gara di Serie A. In vista della sfida con gli uomini di Mihajlovic , Allegri ha preparato un allenamento particolare. I ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 16 dicembre 2021) TORINO - Sabato alle 18 lantus sfiderà ilper la diciottesima gara di Serie A. In vista della sfida con gli uomini di Mihajlovic , Allegri ha preparato unparticolare. I ...

Rocchi: "Soggettività da accettare. In Inter - Juve colloquio arbitro - Var perfetto" Tra queste il famigerato rigore di Inter - Juve (Dumfries - Alex Sandro): revisione corretta da ... definito un contattino di intensità quasi irrilevante . Giudizi soggettivi certo, ma - insiste più ...

