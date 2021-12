Jeff Hardy torna in scena dopo la WWE, ma non per lottare (Di giovedì 16 dicembre 2021) Jeff Hardy è andato su Twitter per annunciare le sue prime apparizioni post-WWE. Queste sono le stesse date che ha comunicato sullo stream Twitch di Casa Hardy di Matt Hardy. Jeff ha organizzato delle apparizioni per il suo tour “Meet and Greet/Acoustic”. Questo, inizierà oggi a Milwaukee, Wisconsin, al Miramar Theatre e continuerà in Illinois, Iowa, Nebraska, North Dakota e South Dakota. Farà tutte queste tappe e incontrerà i suoi numerosi fan. Quando lo rivedremo sul ring? Per quelli di voi che si stanno chiedendo quando Hardy potrà fare qualcosa legato al wrestling, questo non sarà possibile fino a quando la sua clausola di non concorrenza della WWE non scadrà a marzo. Il fratello di Jeff, Matt, ha accennato al fatto che il Team Xtreme si riunirà di ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 16 dicembre 2021)è andato su Twitter per annunciare le sue prime apparizioni post-WWE. Queste sono le stesse date che ha comunicato sullo stream Twitch di Casadi Mattha organizzato delle apparizioni per il suo tour “Meet and Greet/Acoustic”. Questo, inizierà oggi a Milwaukee, Wisconsin, al Miramar Theatre e continuerà in Illinois, Iowa, Nebraska, North Dakota e South Dakota. Farà tutte queste tappe e incontrerà i suoi numerosi fan. Quando lo rivedremo sul ring? Per quelli di voi che si stanno chiedendo quandopotrà fare qualcosa legato al wrestling, questo non sarà possibile fino a quando la sua clausola di non concorrenza della WWE non scadrà a marzo. Il fratello di, Matt, ha accennato al fatto che il Team Xtreme si riunirà di ...

Zona_Wrestling : #WWE Jeff Hardy torna in scena dopo la WWE, ma non per lottare - - drod02_ : @ShowDominic John Cena Jeff Hardy Eddie Guerrero - VolpeWOcchiali : RT @TWJackFoley: @VolpeWOcchiali Già detto cosa penso. La WWE non aveva scelta. Può aver esagerato nell'aver valutato la situazione come di… - TWJackFoley : @VolpeWOcchiali Già detto cosa penso. La WWE non aveva scelta. Può aver esagerato nell'aver valutato la situazione… - TSOWrestling : La prima occasione pubblica per (ri)vedere Jeff Hardy dopo l'addio alla #WWE #TSOW #TSOS -