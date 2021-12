(Di giovedì 16 dicembre 2021), nelle misure di contenimento di Omicron, ha prorogato fino alla mezzanotte del 29 dicembre ildinel Paese per gli. Ha anche confermato Gran Bretagna e Danimarca '...

Advertising

iconanews : Israele estende al 29/12 divieto di ingresso a stranieri - infoitsport : Covid: Israele estende fino al 29/12 divieto ingresso a stranieri - cjmimun : Israele estende al 29/12 divieto di ingresso a stranieri - PrincessBibiRF_ : RT @paoloigna1: Il governo #Israele continua a mantenere la proibizione d'ingresso ai viaggiatori esteri ed estende la portata del passapor… - jacopogiliberto : RT @paoloigna1: Il governo #Israele continua a mantenere la proibizione d'ingresso ai viaggiatori esteri ed estende la portata del passapor… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele estende

Corriere della Sera

Ore 9.56 -al 29/12 il divieto di ingresso a stranieri, nelle misure di contenimento di Omicron, ha prorogato fino alla mezzanotte del 29 dicembre il divieto di ingresso nel ..., nelle misure di contenimento di Omicron, ha prorogato fino alla mezzanotte del 29 dicembre il divieto di ingresso nel Paese per gli stranieri. Ha anche confermato Gran Bretagna e Danimarca '...Torino, 16 dic. (LaPresse) - Il governo israeliano ha deciso di estendere per un'altra settimana il divieto di ingresso ai turisti nel Paese. Lo riporta Times ...Israele, nelle misure di contenimento di Omicron, ha prorogato fino alla mezzanotte del 29 dicembre il divieto di ingresso nel Paese per gli stranieri. Ha anche confermato Gran Bretagna e Danimarca 'p ...