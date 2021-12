Isabella Ricci contro Uomini e Donne e Gemma Galgani | “Tutti attori…”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 16 dicembre 2021)ha rilasciato un’intervista su un portale di gossip gestito da Lorenzo Pugnaloni a seguito della sua uscita da. La protagonista si è soffermata sul suo percorso nel programma, svelando anche qualche retroscena inedito e poi ha parlato della sua acerrima nemica. Scopriamo cosa ha rivelato. I retroscena sull’esperienza diIn una recente intervista,e Fabio hanno raccontato come stiano procedendo le cose tra loro una volta usciti da. I due hanno detto di essere estremamente felici in questo periodo e, a distanza di quasi due settimane dalla registrazione in cui hanno annunciato la loro uscita ...