Google rilascia un aggiornamento di sicurezza critico per Chrome che corregge una vulnerabilità 0-day (Di giovedì 16 dicembre 2021) Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento di sicurezza per il suo browser web Chrome che sta risolvendo diverse vulnerabilità di sicurezza nel browser. Una delle vulnerabilità della sicurezza viene sfruttata allo stato brado, un'altra ha ricevuto il livello di gravità più alto di critico. L'aggiornamento viene distribuito a tutte le installazioni di Chrome in tutto il mondo. Potrebbero volerci del tempo, giorni o addirittura settimane, prima che gli aggiornamenti diventino disponibili tramite la funzione di aggiornamento automatico del browser Chrome. Gli utenti desktop possono eseguire controlli manuali per gli aggiornamenti per proteggere ...

