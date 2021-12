Fiorentina | non solo Vlahovic | un altro gioiello potrebbe partire!

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Per quanto riguarda lac’è un giocatore chefare le valigie nel mercato invernale. Si tratta di Sofyan Amrabat, centrocampista dal valore indiscutibile ma che a Firenze non è riuscito ad esprimersi al meglio. Amrabat,, mercato Le squadre su di lui Su Sofyan Amrabat pare esserci l’interesse di almeno tre club di Serie A. Napoli, Sampdoria e Torino sarebbero infatti pronte a darsi battaglia. Secondo la Nazione il suo prezzo si aggira intorno ai 17 milioni di euro. LEGGI ANCHE:, si teme un infortunio serio per il centrocampista! LEGGI ANCHE:, sul futuro diinterviene Barone: le dichiarazioni faranno discutere?

...del sindaco al violino) e del corteo storico della Repubblica. Sono giornate impegnative. La ripresa dell'economia. E la ripresa dei contagi: superata la soglia dei mille al giorno,...purtroppo per il Grifone le cose in campionatovanno bene; dopo aver perso per 1 - 3 il Derby ... I campani vengono dalla pesante sconfitta esterna per 4 - 0 contro lae in classifica ...Il Lille deve corrispondere il 50% al PSG. vedi letture. Che Jonathan Ikoné sia oggi un nome caldissimo sul fronte Fiorentina non è un segreto. E proprio il PSG è spettatore interessato di questa trat ...Uno spettatore interessato dell'affare Fiorentina Lille è il Paris Saint Germain: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com infatti, el 2018, al momento del passaggio di Ikone dal club parigino ...