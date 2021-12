Ex campione di boxe in coma dopo un incontro: la sua vita dopo l’incidente in un video scioccante (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un recente video su TikTok ha sconvolto i fan del giovane boxer Prichard Colon, che ha sofferto un coma devastante dopo aver ricevuto un trauma alla testa. LEGGI ANCHE => Muore a soli 15 anni dopo aver mangiato del sushi: la drammatica vicenda a Napoli Prichard Colon aveva solo 23 anni, campione di boxe nella categoria dei pesi superwelter (anche detti medi leggeri), è entrato in coma a causa di un trauma alla testa ricevuto durante il match con Terrel Williams nell’Ottobre 2015. Il match è tristemente passato alla storia come un “duello scorretto”: entrambi i combattenti sono stati penalizzati per condotta scorretta. Colon per un colpo basso, William per ripetuti colpi alla nuca di Colon, per tutta ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un recentesu TikTok ha sconvolto i fan del giovaner Prichard Colon, che ha sofferto undevastanteaver ricevuto un trauma alla testa. LEGGI ANCHE => Muore a soli 15 anniaver mangiato del sushi: la drammatica vicenda a Napoli Prichard Colon aveva solo 23 anni,dinella categoria dei pesi superwelter (anche detti medi leggeri), è entrato ina causa di un trauma alla testa ricevuto durante il match con Terrel Williams nell’Ottobre 2015. Il match è tristemente passato alla storia come un “duello scorretto”: entrambi i combattenti sono stati penalizzati per condotta scorretta. Colon per un colpo basso, William per ripetuti colpi alla nuca di Colon, per tutta ...

fattoquotidiano : L’ex campione di boxe Maurizio Stecca ricoverato per Covid: “Ho cominciato il match più difficile della mia vita” - GianvitArmenise : RT @FonteUfficiale: L’ex campione di boxe Maurizio Stecca è ricoverato per Covid. Ha 58 anni, era già vaccinato e aspettava la terza dose h… - drsmoda : RT @11Giuliano: Selezione: Ex pugile vaccinato finisce intubato in rianimazione. Negli Usa muore l’ex campione di boxe Hagler. https://t.co… - AngeloGaraventa : Ex pugile vaccinato finisce intubato in rianimazione. Negli Usa muore l’ex campione di boxe Hagler - emanugi07 : RT @11Giuliano: Selezione: Ex pugile vaccinato finisce intubato in rianimazione. Negli Usa muore l’ex campione di boxe Hagler. https://t.co… -