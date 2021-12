Crollo del Ponte Morandi, in caso di condanne Autostrade e Spea dovranno pagare. Esclusi dagli eventuali risarcimenti l’Anas e il ministero delle Infrastrutture (Di giovedì 16 dicembre 2021) A risarcire le vittime del Crollo del Ponte Morandi di Genova, in caso di condanne, saranno eventualmente soltanto Aspi e Spea. Il giudice per l’udienza preliminare Paola Faggioni ha infatti escluso l’Anas e il ministero delle Infrastrutture dai responsabili civili. Una decisione presa alla luce del fatto che Aspi e Spea hanno partecipato all’incidente probatorio sulle cause del Crollo, mentre Mit e Anas no. L’udienza è stata poi rinviata al 28 dicembre, quando inizieranno a parlare i pm. Il giudice Faggioni dovrà alla fine pronunciarsi sulle richieste di rinvio a giudizio fatte dalla Procura di Genova per 59 imputati (leggi l’articolo). Al termine dell’inchiesta sono stati ipotizzati ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 16 dicembre 2021) A risarcire le vittime deldeldi Genova, indi, saranno eventualmente soltanto Aspi e. Il giudice per l’udienza preliminare Paola Faggioni ha infatti esclusoe ildai responsabili civili. Una decisione presa alla luce del fatto che Aspi ehanno partecipato all’incidente probatorio sulle cause del, mentre Mit e Anas no. L’udienza è stata poi rinviata al 28 dicembre, quando inizieranno a parlare i pm. Il giudice Faggioni dovrà alla fine pronunciarsi sulle richieste di rinvio a giudizio fatte dalla Procura di Genova per 59 imputati (leggi l’articolo). Al termine dell’inchiesta sono stati ipotizzati ...

