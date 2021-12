Covid | cluster nel Trevigiano collegato a un viaggio di pellegrini ad Assisi

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Allerta a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, per undiindividuato dal Dipartimento di prevenzione della Ulss (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI). A far scattare l’allarme il ricovero in terapia intensiva di un paziente che la scorsa settimana aveva partecipato a undiad. Al momento sono state individuate 92 persone: tra queste 24 positivi, 3 casi sospetti e 65 contatti stretti. Ilera stato organizzato la scorsa settimana. La maggior parte delle persone aveva viaggiato a bordo di due pullman che dal Veneto hanno raggiunto. (VACCINO: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)

Advertising

tribuna_treviso : Il presunto caso indice, da cui avrebbe avuto origine il cluster, è ricoverato in Terapia Intensiva. Il gruppo ha v… - MediasetTgcom24 : Assisi, cluster Covid tra pellegrini veneti: almeno 92 persone infettate #covid - SkyTG24 : #Covid19, cluster nel Trevigiano collegato a un viaggio di pellegrini ad Assisi - robertopontillo : RT @Radio1Rai: ??#Covid Cluster di 92 persone a Pieve di Soligo, Treviso. 24 sono positivi, 3 sospetti e 65 contatti stretti. Il focolaio è… - Radio1Rai : ??#Covid Cluster di 92 persone a Pieve di Soligo, Treviso. 24 sono positivi, 3 sospetti e 65 contatti stretti. Il fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cluster

StileTV

... di quello economico e geopolitico, profondamente mutato dalla pandemia da- 19, delle ... realizzare una piena transizione energetica dell'interoportuale, riconoscere una nuova ...... di quello economico e geopolitico, profondamente mutato dalla pandemia da- 19, delle ... realizzare una piena transizione energetica dell'interoportuale, riconoscere una nuova ...SHANGHAI (Reuters) -More than a dozen Chinese-listed companies said they had suspended production in coronavirus-hit parts of China's ... marking the province's first domestic cluster outbreak this ...Individuato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 2, in relazione al monitoraggio Covid-19. Il cluster è correlato ad un viaggio ad Assisi effettuato la scorsa settimana. Buona parte delle persone ...