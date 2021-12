Covid, altro record in Gran Bretagna: 88mila contagi in 24 ore (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Gran Bretagna registra un nuovo record di contagi sotto la spinta della variante Omicron. I nuovi casi di Covid segnalati oggi sono 88,376: una cifra mai così alta da inizio pandemia. Solo ieri il ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Laregistra un nuovodisotto la spinta della variante Omicron. I nuovi casi disegnalati oggi sono 88,376: una cifra mai così alta da inizio pandemia. Solo ieri il ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid altro Intervista. Gassmann in cattedra: Io sto con i giovani ..."una sorta di Revengedove esprimo una fisicità parecchio energica che potrebbe suscitare un altro ... E poi vogliamo parlare della prigionia da Covid che hanno subìto? Io a 18 anni nelle loro stesse ...

Covid, altro record in Gran Bretagna: 88mila contagi in 24 ore Il quarto rinvio causa Covid in quattro giorni di una partita, Leicester - Tottenham di stasera, ha aperto una seria riflessione tra i 20 club. E ora si comincia a parlare di un lungo stop. Per il ...

Covid, altro record in Gran Bretagna: 88mila contagi in 24 ore Quotidiano.net Covid, Omicron, superati i 3mila casi in Europa, Italia ferma a 27 Con i 529 casi registrati tra il 15-16 dicembre, nella Ue sono stati superati i 3mila casi di infezioni da variante Omicron del virus. A oggi 27 Paesi hanno notificato casi dovuti alla nuova variante: ...

Michele Ainis: “Proroga stato di emergenza? Illusorio decidere quando finisce una guerra” Covid, Michele Ainis commenta la proroga dello stato di emergenza Intervistato dall’Huffington Post, il professor Ainis ha commentato la proroga dello stato di emergenza, dichiarando: “La legge del ...

