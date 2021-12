Chris Noth: Mr. Big accusato di violenza sessuale da due donne (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo l'uscita di And Just Like That..., il recente revival di Sex and the City, due donne hanno accusato Chris Noth di violenza sessuale, sebbene i fatti si siano verificati a più di un decennio di distanza. Zoe, ora 40enne, e Lily, ora 31enne, affermano entrambe di essere state vittime di violenza sessuale per mano di Chris Noth, l'interprete di Mr. Big: le due donne hanno contattato il The Hollywood Reporter separatamente, rivelando che il successo di And Just Like That..., il recente revival di Sex and the City, ha portato di nuovo in superficie gli abusi subiti. Secondo quanto dichiarato dalle presunte vittime i due incidenti si sarebbero verificati rispettivamente a Los Angeles nel 2004 e a New ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo l'uscita di And Just Like That..., il recente revival di Sex and the City, duehannodi, sebbene i fatti si siano verificati a più di un decennio di distanza. Zoe, ora 40enne, e Lily, ora 31enne, affermano entrambe di essere state vittime diper mano di, l'interprete di Mr. Big: le duehanno contattato il The Hollywood Reporter separatamente, rivelando che il successo di And Just Like That..., il recente revival di Sex and the City, ha portato di nuovo in superficie gli abusi subiti. Secondo quanto dichiarato dalle presunte vittime i due incidenti si sarebbero verificati rispettivamente a Los Angeles nel 2004 e a New ...

badtasteit : #ChrisNoth: Mr Big in #SexAndThe ity è stato accusato da due donne di violenza sessuale - 3cinematographe : - natish__ : RT @ilamedri: SPOILER 'and Just like that..' Chris Noth quando è stato chiamato per il reebot #andjustlikethat - vogue_italia : ATTENZIONE ?? spoiler (per quei pochi che non l'hanno ancora visto)! Ma per chi vuol saperne di più su quella scen… - Cosmopolitan_IT : Attenzione, è pieno di spoiler -