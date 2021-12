Charlene di Monaco non c’è | Zia Stephanie seconda mamma per Jacques e Gabriella

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Una zia affettuosissima… Ma anche: Natale con la zia… Guardate le foto nella gallery qui sopra.di, i gemellini che hanno compiuto 7 anni il 10 dicembre, continuano a fare il loro “dovere”. Senzadi… Come da calendario ufficiale di queste feste di Natale, i piccoli principi hanno distribuito i doni ai loro coetanei. Senza papà Alberto. Ma con zia, affettuosissima appunto, al loro fianco.di(56 anni) aiuta la nipote(7 anni) a distribuire i regali ai piccoli monegaschi. Una cerimonia tradizionale, pre natalizia, a cui aveva sempre partecipatodi. Che quest’anno non c’è… Foto ...

Comedi, invece, sembra avere una passione per le cappe corte e minima l, che abbina sempre a pantaloni aderenti, dolcevita e stivali. Nei primi anni del Principato ...Jacques e Gabriella disono costretti a crescere in fretta. le condizioni di salute (gravissime) di mammaWittstock e l'assenza di papà Alberto li obbligano a presenziare in prima persona a uno dei riti più ...Mamma Charlene di Monaco non c'è e i figli Jacques e Gabriella distribuiscono i regali di Natale con zia Stephanie. Zia tenerissima ...È uno degli appuntamenti più attesi dell'anno a Palazzo Grimaldi. Ma quest'anno gli occhi che sbucano da sotto le mascherine non esprimono esattamente felicità. E il motivo è facile da ...