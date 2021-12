Billie Eilish | la traumatica confessione che nessuno si aspettava | “Sono viva grazie a ”

Advertising

La cantanterivela la sua esperienza con la visione di porno e contenuti 'spinti' che le hanno procurato una visione distorta sui rapporti intimi. In occasione di un'intervista programma di Howard ......giovane pop star ha raccontato di aver cominciato a guardare siti porno all'età di undici anni subendo così una totale dipendenza con conseguenze "da incubo" sulla sua stabilità mentale,...Billie Eilish contro il porno. La cantante, 19 anni, ha rivelato di aver iniziato a frequentare siti a luci rosse in età pre-adolescenziale per “sentirsi come i maschi” e di essere rimasta traumatizza ...Billie Eilish, 19 anni ancora per qualche giorno, ha raccontato che la pornografia le ha “distrutto il cervello”. La popstar, nel corso di un’intervista con l’Howard Stern Show sulla radio Sirius Xm, ...