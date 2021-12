4 secondi e mezzo assolutamente incredibili di basket (Di giovedì 16 dicembre 2021) Prima Shai Gilgeous-Alexander la pareggia segnando una tripla lanciata con una mano sola mentre Temple prova a fargli fallo, poi Devonte’ Graham la vince con il più classico dei Buzzer beater scagliato dalla propria linea da tre punti di tabella. Leggi su ultimouomo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Prima Shai Gilgeous-Alexander la pareggia segnando una tripla lanciata con una mano sola mentre Temple prova a fargli fallo, poi Devonte’ Graham la vince con il più classico dei Buzzer beater scagliato dalla propria linea da tre punti di tabella.

Advertising

Roby845 : RT @StorieASpicchi: La follia che solo il basket sa regalare in 4 secondi e mezzo. Godetevi uno dei finali di partita più assurdi mai visti… - mister_mister_w : RT @StorieASpicchi: La follia che solo il basket sa regalare in 4 secondi e mezzo. Godetevi uno dei finali di partita più assurdi mai visti… - Adamsberg2M : RT @StorieASpicchi: La follia che solo il basket sa regalare in 4 secondi e mezzo. Godetevi uno dei finali di partita più assurdi mai visti… - brianclough95 : RT @StorieASpicchi: La follia che solo il basket sa regalare in 4 secondi e mezzo. Godetevi uno dei finali di partita più assurdi mai visti… - daianadilisi24 : RT @StorieASpicchi: La follia che solo il basket sa regalare in 4 secondi e mezzo. Godetevi uno dei finali di partita più assurdi mai visti… -