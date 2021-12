Violenza su donne: Casellati, 'troppo radicata concezione donna oggetto' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Anche il 2021 è stato un anno di incessanti violenze contro le donne. Un femminicidio ogni tre giorni è aberrante e inaccettabile, tanto più che le donne subiscono Violenza specialmente tra le mura di casa, là dove dovrebbero sentirsi più sicure". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, incontrando i giornalisti parlamentari per gli auguri di fine anno. "Certamente -ha aggiunto- è un problema da affrontare sul piano economico, e su questo terreno l'entrata in vigore della legge per la parità di salario uomo-donna (a parità di titoli e mansioni) può aiutare a ribaltare una condizione di diseguaglianza non più sostenibile. Ma c'è soprattutto un tema culturale che non può essere sottovalutato. Lo dimostra in maniera plastica l'incresciosa molestia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Anche il 2021 è stato un anno di incessanti violenze contro le. Un femminicidio ogni tre giorni è aberrante e inaccettabile, tanto più che lesubisconospecialmente tra le mura di casa, là dove dovrebbero sentirsi più sicure". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta, incontrando i giornalisti parlamentari per gli auguri di fine anno. "Certamente -ha aggiunto- è un problema da affrontare sul piano economico, e su questo terreno l'entrata in vigore della legge per la parità di salario uomo-(a parità di titoli e mansioni) può aiutare a ribaltare una condizione di diseguaglianza non più sostenibile. Ma c'è soprattutto un tema culturale che non può essere sottovalutato. Lo dimostra in maniera plastica l'incresciosa molestia ...

