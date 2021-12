Tampone obbligatorio per entrare in Italia dall’estero e 5 giorni di quarantena per i no-vax: la nuova ordinanza di Speranza (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tampone obbligatorio. Arriva la stretta del Governo sugli interessi collettivi del nostro Paese durante il prossimo mese e mezzo. Per entrare in Italia servirà almeno un Tampone negativo, altrimenti quarantena. Si stringe l’attenzione sugli ingressi, insomma, nel Paese e per questo arriva direttamente una ordinanza dal Ministro Speranza, firmata nella giornata di ieri. L’esecutivo opta così per una maggiore attenzione agli ingressi che giungono dall’estero. La decisione arriva subito dopo il via libera anche per il decreto proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022. Così vengono messe in piedi nuove modalità per entrare in Italia, che rafforzano l’attuale green pass già previsto per i Paesi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 dicembre 2021). Arriva la stretta del Governo sugli interessi collettivi del nostro Paese durante il prossimo mese e mezzo. Perinservirà almeno unnegativo, altrimenti. Si stringe l’attenzione sugli ingressi, insomma, nel Paese e per questo arriva direttamente unadal Ministro, firmata nella giornata di ieri. L’esecutivo opta così per una maggiore attenzione agli ingressi che giungono. La decisione arriva subito dopo il via libera anche per il decreto proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022. Così vengono messe in piedi nuove modalità perin, che rafforzano l’attuale green pass già previsto per i Paesi ...

