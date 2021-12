Tagli all'Iva e 3,8 miliardi sul piatto. Ma sarà caro - bollette fino al 2023 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il governo ritocca gli interventi, basteranno per tre mesi. Il ministro Cingolani: nuovo gas senza trivellazioni di ANTONIO TROISE Articolo bollette: in manovra 3,8 miliardi contro i rincari. Chi non ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il governo ritocca gli interventi, basteranno per tre mesi. Il ministro Cingolani: nuovo gas senza trivellazioni di ANTONIO TROISE Articolo: in manovra 3,8contro i rincari. Chi non ...

Tagli soft 'salvano quattrocento pescherecci pugliesi a strascico' Coldiretti ... nel commentare l'accordo raggiunto alla riunione del Consiglio dei ministri europei all'... A preoccupare era il rischio che " sottolinea Coldiretti Impresapesca - tagli drastici alle uscite in mare in ...

