Sindaco ed ex consigliere si sfidano sul ring: calci e pugni in diretta su Facebook (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Altro che polemiche social e discussioni nei talk show. In Brasile ci sono politici che si affrontano sul ring. Come riportato dal Guardian, il 12 dicembre Simao Peixoto e Erineu Alves Da Silva si sono sfidati per cercare di mettere la parola “fine” a una lunga serie di accuse reciproche. Il Sindaco di Borba e l’ex consigliere si sono scontrati. circondanti da curiosi e tifosi, in diretta streaming sull’account Facebook del primo cittadino. Nei mesi scorsi i due avevano litigato principalmente per un parco acquatico vicino al fiume Madeira, con Silva furibondo per la mancata conservazione dell’area. “Non sono un combattente di strada, sono un Sindaco. Ma se lui vuole davvero combattere, io sono pronto. Sono un vincitore”, ha detto il primo cittadino. Dopo tre round di battaglia sciatta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Altro che polemiche social e discussioni nei talk show. In Brasile ci sono politici che si affrontano sul. Come riportato dal Guardian, il 12 dicembre Simao Peixoto e Erineu Alves Da Silva si sono sfidati per cercare di mettere la parola “fine” a una lunga serie di accuse reciproche. Ildi Borba e l’exsi sono scontrati. circondanti da curiosi e tifosi, instreaming sull’accountdel primo cittadino. Nei mesi scorsi i due avevano litigato principalmente per un parco acquatico vicino al fiume Madeira, con Silva furibondo per la mancata conservazione dell’area. “Non sono un combattente di strada, sono un. Ma se lui vuole davvero combattere, io sono pronto. Sono un vincitore”, ha detto il primo cittadino. Dopo tre round di battaglia sciatta ...

