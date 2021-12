Real Madrid | due calciatori positivi al Covid | l’annuncio del club

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ilha comunicato che Marcelo e Modric sono risultatial-19: il punto in casa dei blancos Attraverso un comunicato ufficiale, il, avversario dell’Inter nei gironi di Champions League, ha annunciato che Marcelo e Modric sono risultatial-19. IL COMUNICATO – «IlCF comunica che i nostri giocatori Marcelo e Luka Modri? sono risultatial test per il-19». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

cachoo01 : Real Madrid - PSG - btsportfootball : PSG ?? Real Madrid #UCLdraw - SaddickAdams : PSG vs Real Madrid. Pochettino in trouble #UCLdraw - DSzablewski : RT @MisterCalvoChip: Real Madrid - PSG ?????? - dani_sb23 : RT @MisterCalvoChip: Real Madrid - PSG ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Ilha comunicato che Marcelo e Modric sono risultati positivi al Covid - 19: il punto in casa dei blancos Attraverso un comunicato ufficiale, il, avversario dell'Inter nei gironi ...Commenta per primo Ilcomunica che il terzino sinistro brasiliano Marcelo e il centrocampista croato Luka Modric sono risultati positivi al coronavirus.Brutte notizie per il Real Madrid, che dovrà fare a meno di due titolari da qui a fine stagione. La società spagnola con un comunicato ufficiale ha annunciato la positività ...Brutte notizie per il Real Madrid, che dovrà fare a meno di due titolari da qui a fine stagione. La società spagnola con un comunicato ufficiale ha annunciato la positività al Covid di Marcelo e ...