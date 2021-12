Real e Barça fanno causa alla Liga per l’accordo con CVC (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Athletic Bilbao, Barcellona e Real Madrid hanno annunciato di aver intrapreso una azione legale contro la Liga per l’accordo con CVC. Lo hanno spiegato le tre società spagnole in un comunicato. “Athletic Club, FC Barcelona e Real Madrid riferiscono di aver avviato un’azione legale per gli accordi adottati dall’Assemblea LaLiga in relazione al cosiddetto Impulse L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Athletic Bilbao, Barcellona eMadrid hanno annunciato di aver intrapreso una azione legale contro lapercon CVC. Lo hanno spiegato le tre società spagnole in un comunicato. “Athletic Club, FC Barcelona eMadrid riferiscono di aver avviato un’azione legale per gli accordi adottati dall’Assemblea Lain relazione al cosiddetto Impulse L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Real e Barça fanno causa alla Liga per l’accordo con CVC: Athletic Bilbao, Barcellona e Real M… - marcovarini : RT @CalcioFinanza: Real Madrid e Barcellona fanno causa alla Liga per l’accordo con CVC - CalcioFinanza : Real Madrid e Barcellona fanno causa alla Liga per l’accordo con CVC - angexzanetti : RT @rompipallex: Comunque Sergio Aguero iconico fino all'ultimo secondo perché anche se non lo sapeva neanche lui che avrebbe dovuto lascia… - rompipallex : Comunque Sergio Aguero iconico fino all'ultimo secondo perché anche se non lo sapeva neanche lui che avrebbe dovuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Barça Liverpool, non fai paura. Dal Barca all'Arsenal: le imprese del passato Il 27 maggio a Vienna, presso il leggendario 'Prater', l'Inter di Herrera diventò la 'Grande Inter' annientando il Real Madrid di Di Stefano e conquistando il trofeo con un netto 3 - 1 (reti di ...

Barcellona, arriva il ritiro di Aguero: 'El Kun' lascia il calcio dopo il malore in campo Quindi lascio il Barça e mi ritiro. La salute viene prima di tutto". Quella di Aguero è stata una ... Con la maglia blaugrana Aguero giocherà solamente 5 partite e realizzerà un solo gol contro il Real ...

Real Madrid, il Bernabeu si rifà il look: maxi investimento dei blancos Juventus News 24 Il 27 maggio a Vienna, presso il leggendario 'Prater', l'Inter di Herrera diventò la 'Grande Inter' annientando ilMadrid di Di Stefano e conquistando il trofeo con un netto 3 - 1 (reti di ...Quindi lascio ile mi ritiro. La salute viene prima di tutto". Quella di Aguero è stata una ... Con la maglia blaugrana Aguero giocherà solamente 5 partite e realizzerà un solo gol contro il...